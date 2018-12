EEUU: Presidente electo del comité de defensa descartó intervención militar en Venezuela

El congresista demócrata Adam Smith, quien presidirá el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde enero, rechazó la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela ya que, sostuvo, no ayudaría a "mejorar" la situación.

"No, no lo creo. Sea lo que sea lo que esté pasando allí, no veo una invasión estadounidense como algo que vaya a ayudar", respondió Smith al ser preguntado por Efe sobre si contempla una intervención militar en ese país, tal y como ha amenazado con hacer el presidente de EEUU, Donald Trump.

La relación entre ese país y Venezuela se encuentra especialmente entorpecida desde que Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017, y en agosto de ese mismo año declaró que no descartaba la "opción militar" para resolver el "muy peligroso lío" que atravesaba entonces Venezuela.