Exembajador estadounidense es acusado de haber espiado para Cuba durante 40 años

Víctor Manuel Rocha, un exembajador de Estados Unidos, fue detenido en Miami, acusado de espiar para Cuba durante 40 años.

Nacido el 23 de octubre de 1950 en Colombia, Rocha tiene ciudadanía estadounidense y dominicana; y trabajó durante más de dos décadas para el Gobierno de Estados Unidos, pero fue arrestado tras confesar sus actividades a un detective del FBI que se hizo pasar por agente secreto cubano.

Según consta en el escrito de acusación, entre 2022 y 2023 hubo tres reuniones entre Rocha y un agente especial del FBI que fingió ser "Miguel", un supuesto representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.

En esos encuentros, que fueron grabados y se llevaron a cabo en español, el exdiplomático se refirió constantemente a Estados Unidos como "el enemigo" y confesó que su mayor preocupación cuando trabajaba para el Departamento de Estado fue "fortalecer la Revolución" cubana.

Entre 1981 y 2002, Rocha fue empleado del Departamento de Estado y ocupó varios puestos en las embajadas de Estados Unidos en República Dominicana, Honduras, México y Argentina.

Trabajó en la oficina de representación de Estados Unidos en Cuba de 1995 a 1997 y fue embajador en Bolivia entre 1999 y 2002, bajo los gobiernos de Bill Clinton y de George Bush hijo.

Rocha también fue director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional entre 1994 y 1996, y asesor de 2005 a 2012 del Comando Sur de Estados Unidos, el grupo militar cuya área de responsabilidad incluye Cuba.

