Los temas sobre la mesa en la reunión entre Xi y Biden: Taiwán, Ucrania, DDHH en China y Corea del Norte

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en rechazar el uso de armas nucleares en Ucrania y abordaron las tensiones en torno a Taiwán, además de hablar de Corea del Norte, derechos humanos y comercio, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La reunión entre Biden y Xi duró unas tres horas y se produjo en la isla indonesia de Bali un día antes del inicio de la cumbre del G20.

Según explicó la Casa Blanca en un comunicado, Biden dijo a Xi que su política hacia Taiwán no ha variado y que sigue oponiéndose a cualquier "cambio unilateral" en el statu quo. Además, el mandatario estadounidense trasladó al líder chino sus objeciones sobre las acciones "coercitivas y cada vez más agresivas" de Pekín hacia la isla, que ponen en peligro la "paz y estabilidad" en el estrecho de Taiwán y en toda la región.

Asimismo, Biden expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en China y, en particular, por las acciones de Pekín en la región occidental de Xinjiang, en Hong Kong y en el Tíbet.

Con respecto a la guerra en Ucrania, ambos coincidieron en rechazar el uso de armas nucleares, una afirmación que cobra importancia debido a las amenazas de Rusia, socio estratégico de China.

También hablaron sobre el comportamiento "provocador" de Corea del Norte, que ha escalado sus lanzamientos de misiles en las últimas semanas, y subrayó que todos los miembros de la comunidad internacional tienen "interés" en animar a Pionyang a "actuar de forma responsable", en velada referencia a China.

Today, I met with President Xi Jinping of the People’s Republic of China.



We discussed our responsibility to prevent the competition between our countries from veering into conflict and finding ways to work together on shared challenges that affect the international community. pic.twitter.com/ufneHdcyCF