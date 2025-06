Omán confirmó cancelación de conversaciones nucleares entre Irán y EE.UU.

El ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, anunció este sábado que las conversaciones nucleares previstas para mañana, domingo, en Mascate entre Irán y Estados Unidos "no se celebrarán" tras los ataques de Israel contra Teherán.

"Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, previstas para este domingo en Mascate, no se celebrarán. Sin embargo, la diplomacia y el diálogo siguen siendo la única vía hacia una paz duradera", afirmó el jefe de la diplomacia de Omán, país que media entre los dos estados, en su cuenta oficial de X, sin dar más detalles sobre cuáles pueden ser los siguientes pasos.

The Iran US talks scheduled to be held in Muscat this Sunday will not now take place. But diplomacy and dialogue remain the only pathway to lasting peace.