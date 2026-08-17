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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

Pentágono ordenó auditar convenios de universidades con China y entidades ligadas a Institutos Confucio

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La medida busca "proteger las inversiones en investigación financiadas por los contribuyentes frente a la transferencia no autorizada de tecnología", argumentó el Gobierno de Donald Trump.

Pentágono ordenó auditar convenios de universidades con China y entidades ligadas a Institutos Confucio
 Wikimedia/Official White House Photo by Molly Riley (archivo)

El Departamento de Guerra, que dirige Pete Hegseth (a la izquierda en la imagen), advirtió riesgos de "robo de propiedad intelectual" en casas de estudio, y la "explotación por parte de adversarios".

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El Departamento de Guerra de Estados Unidos notificó este lunes a 30 instituciones académicas locales que deben empezar a auditar sus colaboraciones con determinadas entidades extranjeras, en especial aquellas vinculadas a China, para proteger avances tecnológicos "críticos" de estos centros que suelen cooperar con el Pentágono.

La cartera que dirige el secretario Pete Hegseth ordenó iniciar estas "revisiones inmediatas y exhaustivas" de las colaboraciones "académicas, financieras y de investigación con entidades extranjeras que suscitan preocupación", señaladas por la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), aprobada en 2019. 

Añadió además a la lista de proyectos de cooperación a analizar a aquellos que se realicen con "organizaciones asociadas a Institutos Confucio que han cambiado de nombre o imagen", según se indica en un comunicado publicado este lunes.

El Instituto Confucio es una entidad de enseñanza y promoción de la lengua y cultura chinas en centros académicos extranjeros, financiado y gestionado por organismos vinculados al Ministerio de Educación chino.

"Esta medida, llevada a cabo por la oficina del subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, tiene como objetivo proteger las inversiones en investigación financiadas por los contribuyentes estadounidenses frente a la transferencia no autorizada de tecnología, el robo de propiedad intelectual y la explotación por parte de adversarios", añade el texto.

Con estas auditorías, "el Departamento de Guerra podrá anticiparse mejor a las amenazas emergentes, adaptarse a las tácticas cambiantes de los adversarios y mantener la posición de Estados Unidos como líder mundial en innovación".

El Pentágono lleva a cabo esta iniciativa en colaboración con socios del Comité Selecto de la Cámara de Representantes "sobre el Partido Comunista Chino" para construir "un ecosistema de investigación sólido" que proteja "los descubrimientos críticos frente a cualquier explotación indebida".

"Las universidades son socios fundamentales en la ejecución de una amplia gama de programas de investigación del Departamento de Guerra; por ello, el Departamento debe garantizar que nuestras inversiones en investigación estén bien protegidas frente a la explotación extranjera", afirmó en el comunicado el secretario adjunto de Guerra para Ciencia y Tecnología, Joseph Jewell.

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