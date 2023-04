Presidenta taiwanesa desafía a China y visita EEUU pese a amenazas de represalias

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, recibió este miércoles en California a la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y celebró en ese encuentro rodeado de polémica la "amistad" entre Estados Unidos y Taiwán.

"La amistad entre Estados Unidos y la gente de Taiwán nunca había sido más fuerte. Es un honor darle la bienvenida a la presidenta Tsai Ing-wen en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan", escribió en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambos conversando.

The friendship between America and the people of Taiwan has never been stronger. It is my honor to welcome President @iingwen to the @Reagan_Library. pic.twitter.com/2XSIJRv7Vp