Tras exigencia de Washington, Venezuela reanudó vuelos de repatriación desde EE.UU.

El gobierno de Venezuela autorizó la reanudación de vuelos de repatriación de migrantes venezolanos operados por la compañía estadounidense Eastern Airlines, tras recibir una solicitud de la Administración de Donald Trump, informó este martes el Ministerio de Transporte.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado indicó que la autorización se dio "por instrucciones" del presidente Nicolás Maduro y que aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona, hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El Ministerio precisó que los vuelos tienen permiso para ingresar al espacio aéreo venezolano "como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes", desde que ambos Gobiernos acordaron la repatriación de migrantes en enero de este año.

El pasado sábado, Venezuela había denunciado que Estados Unidos suspendió "de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos", tras un aviso de Trump de considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad", un mensaje que Caracas repudió "con absoluta contundencia".

Según el Gobierno, "ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional".

Estos vuelos se reanudan en medio de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, luego del despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas, pero que la Administración chavista calificó de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

El pasado 21 de noviembre, la FAA instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que derivó en cancelaciones de vuelos y en la revocación de concesiones de operación a siete aerolíneas internacionales, incluyendo la española Plus Ultra.