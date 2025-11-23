Rubio: "Hemos avanzado bastante" en la reunión con Ucrania sobre el plan de paz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que su delegación y la ucraniana "han avanzado bastante" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz de Donald Trump para la paz en Ucrania.

Consideró que incluso puede haber sido "la mejor reunión" que han mantenido ambas partes en torno a los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Basándonos en las aportaciones de todas las partes implicadas aquí, hemos podido repasar algunos de esos puntos ahora uno por uno. Y creo que hemos avanzado bastante", comentó brevemente a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense tras la primera ronda de reuniones.

A su lado se encontraba el jefe de la delegación ucraniana, Andri Yermak, quien aseguró que la reunión inicial, que duró aproximadamente una hora y media, fue "muy productiva".

Enseguida, agradeció a "Estados Unidos, al presidente Trump y a su equipo" por su trabajo "para devolver la paz a Ucrania", y destacó la importancia de involucrar a los países europeos, los mayores aliados de Ucrania en su esfuerzo de guerra, pero que han sido excluidos de estas reuniones por EE.UU.

Incluso sostuvo que se hicieron "buenos progresos para dirigirnos hacia un paz duradera y justa".

Rubio dijo que los respectivos equipos de negociación iban a volver a reunirse para trabajar en base a algunas de las sugerencias planteadas por la parte ucraniana.

"Así que estamos llevando a cabo algunos cambios y ajustes con la esperanza de avanzar y reducir las diferencias para acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como, obviamente, Estados Unidos se sientan muy cómodos", agregó.

Zelenski reitera agradecimiento a EE.UU. después de que Trump acusara ingratitud

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump "todo lo que están haciendo por la seguridad" de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.

"El 'liderazgo' de Ucrania no ha expresado nada de gratitud por nuestros esfuerzos", escribió Trump en la red social Truth Social.

El mensaje continuó con la retórica habitual del presidente estadounidense, quien aseguró que la guerra nunca habría comenzado con él en el poder y criticó la hipocresía de la Unión Europea por seguir comprando petróleo ruso.

Ante esto, Zelenski posteó en X: "El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible".

Recalcó que delegaciones de su país y de Estados Unidos se han reunido hoy en Ginebra y expresó su deseo de que "haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables"

"Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia", mencionó Zelenski en torno a las conversaciones que han tenido lugar hoy sobre el plan presentado por el Gobierno de Trump para terminar con la guerra con Rusia, pero que todos los analistas coinciden -incluidos los del campo del mandatario estadounidense- en que se inclina claramente a favor de las posiciones de Rusia.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás, que sigue bajo su control.

Trump había concedido a Ucrania hasta el 27 de noviembre para aceptar el plan, aunque el sábado matizó a los medios que le esperaban en el exterior de la Casa Blanca que no era su última oferta para Kiev.