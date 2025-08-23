Pentágono despidió al jefe de Agencia de Inteligencia tras polémico informe sobre Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, despidió al teniente general Jeffrey Kruse, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, después de que la Casa Blanca criticara una revisión que evaluaba el impacto de los ataques estadounidenses contra Irán, según informó el Pentágono a medios locales.

Hegseth también despidió a la vicealmirante Nancy Lacore, jefa de la Reserva Naval, así como al contralmirante Jamie Sands, oficial de los Navy SEAL que supervisaba el Comando de Guerra Especial Naval.

El Departamento de Defensa no ofreció ninguna explicación sobre el motivo de los despidos, pero, según señalaron ayer personas familiarizadas con el asunto a The Washington Post, una de las razones de los despidos sería la "pérdida de confianza".

En junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó un informe de la DIA -la principal rama de inteligencia del Pentágono- filtrado por los medios que revelaba que los ataques contra Irán solo habían retrasado por meses su programa nuclear; ya que el mandatario republicano había señalado antes que las instalaciones nucleares de Irán estaban "completamente destruidas".

En tanto, la Casa Blanca declaró que la evaluación de la agencia era "totalmente errónea" y Hegseth afirmó en un acto público que el informe se elaboró ​​con "poca inteligencia" y que el FBI estaba investigando la filtración.