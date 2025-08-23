Pentágono despidió al jefe de Agencia de Inteligencia tras polémico informe sobre Irán
El Departamento de Defensa estadounidense no explicó el motivo, pero medios locales como The Washington Post indicaron que una de las razones sería la "pérdida de confianza".
El informe, rechazado por Donald Trump, revelaba que los ataques contra el país persa sólo retrasaron su programa nuclear por meses, pero que no fue destruido.
La Casa Blanca declaró en junio que la evaluación de la agencia dirigida por el general Jeffrey Kruse era "totalmente errónea".