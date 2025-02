Senado de EEUU confirmó al antivacunas Robert Kennedy Jr. como ministro de Salud

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves al controvertido Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud en la nueva Administración del republicano Donald Trump.

La Cámara Alta, controlada por los republicanos, le dio su visto bueno con una ajustada mayoría de 52 votos a favor y 48 en contra.

