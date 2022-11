"Actúa como si fueras mi mamá": Niño de 10 años evitó ser secuestrado tras pedir ayuda a una cajera

Un niño de 10 años impidió ser secuestrado por una mujer que lo estaba siguiendo, tras pedirle a la cajera de un negocio que pretendiera ser su madre.

Según informó CBS News, el pasado viernes 11 de noviembre, Sammy Green se devolvía a su casa desde su colegio en Pensilvania, Estados Unidos, cuando una mujer desconocida comenzó a seguirlo, mientras le aseguraba que conocía a su familia e intentaba convencerlo para que se fuera con ella.

Pese a que el pequeño se sintió incómodo con la extraña interacción de la mujer, recordó lo que su padre le había enseñado a hacer en caso de que estuviera en peligro, por lo que ingresó a un negocio que habituaba frecuentemente y alertó la situación a la cajera.

"Le dije que la mujer me había estado siguiendo por un tiempo, y le dije: 'Voy a actuar como si fueras mi mamá'. Y ella dijo: 'Está bien'. Estaba asustado y temblando, así que tuve que pensar algo muy rápido", comentó el pequeño.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Pottstown localizó a la mujer durante el fin de semana, quien fue derivada para recibir tratamiento de salud mental.

