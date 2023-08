Anciana forcejeó con un ladrón en su casa y luego le dio galletitas para comer: "Dijo que tenía hambre"

Una anciana de 87 años sorprendió a un ladrón dentro de su casa en la mitad de la noche y tras pelear con él, lo sentó en su cocina y le dio de comer.

Se trata de Marjorie Perkins de Estados Unidos, quien se despertó a las dos de la madrugada con el invasor al lado de su cama.

"Me desperté y vi a un hombre diciéndome que me iba a cortar. Pensé para mis adentros: 'Si él va a cortar, voy a patear'. Así que me puse mis zapatos", aseguró la mujer que no dudó en devolver los golpes cuando el adolescente la comenzó a agredir.

La adulta mayor agarró una silla para usarla como escudo y lo golpeó con ella repetidamente mientras gritaba pidiendo ayuda. Sin embargo, el forcejeo provocó que al joven se le abriera el apetito y se dirigió a la cocina en busca de comida.

"Dijo que tenía mucha hambre y que no había comido nada durante bastante tiempo. Y dije: 'Bueno, aquí hay una caja de galletas de mantequilla de maní y miel. Puedes quedarte con toda la caja'. Le di dos envases de Ensure y le di dos mandarinas", aseguró la mujer que llamó a la policía mientras el joven se distraía con la comida.

El adolescente logró escapar antes que llegaran las autoridades, pero tras ser rastreado por un perro policial, finalmente quedó bajo arresto.