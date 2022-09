Camarógrafo ayudó a familia damnificada por Huracán Ian en plena transmisión en vivo

Un camarógrafo australiano que se encontraba cubriendo el paso del huracán Ian por Florida, Estados Unidos, ayudó a una familia a cruzar por el agua de las inundaciones, durante plena transmisión en vivo.

En el video compartido por redes sociales, se puede ver el momento en el que Glen Ellis deja su cámara en el suelo para ir a ayudar a una familia que intentaba trasladarse a un lugar más seguro con sus niños pequeños y algunas pertenencias.

"Sigue adelante, sigue adelante", se le puede escuchar decir al reportero que se encontraba con él, al darse cuenta de lo que intentaba hacer su colega, "esta es una tormenta enorme... sólo estamos ayudando a algunas personas a atravesar el agua aquí. Ese es nuestro camarógrafo Glen Ellis".

Posteriormente, el periodista recogió la cámara del piso y enfocó el escenario que se desarrollaba a sus espaldas, mientras continuaba con su reporte. "Creo que puedes verlo tratando de ayudar a las personas que están dejando sus hogares. Hemos hablado con un par de ellos y nos cuentan que ya sus casas se han perdido debido al agua, se han inundado hasta el fondo y han tenido que dejarlas".

El registro se viralizó rápidamente por redes sociales, donde los usuarios aplaudieron el gesto del camarógrafo.

AMAZING VIDEO: This Australian news photographer covering Hurricane Ian jumped into action after spotting a family carrying children and supplies through rising floodwaters. https://t.co/aJ1pxrUh2c pic.twitter.com/1MYuhuSFis