Cazas F-16 de EEUU interceptaron un avión que se estrelló cerca de Washington

Aviones de combate F-16 de las Fuerzas Armadas de EE. UU. interceptaron este domingo un avión que se estrelló en las proximidades de Washington DC, después de que el piloto no respondiera a los intentos de contacto.

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, en inglés) informó en un comunicado que los F-16 emplearon bengalas para llamar la atención del piloto, sin que respondiera, hasta que su avión fue interceptado sobre las 15:20 hora local (mismo horario en Chile).

"En coordinación con la Administración Federal de Aviación, aviones de combate F-16 de NORAD respondieron a un avión Cessna 560 Citation V", que no contestaba a sus señales y que volaba sobre Washington y Virginia, apuntó la nota.

El NORAD explicó que los F-16 volaron "a velocidades supersónicas", por lo que posible que los habitantes de la zona oyeran "un estallido sónico"; un estruendo que se escuchó en partes de la capital.

Después de intentar llamar sin éxito la atención del piloto del Cessna con las bengalas, los aviones militares interceptaron el aparato.

"El piloto no respondía y, en consecuencia, el Cessna se estrelló cerca del Bosque Nacional George Washington, en Virginia. NORAD trató de establecer contacto con el piloto hasta que el avión se estrelló", señala el texto.

The loud boom that was heard across the DMV area was caused by an authorized DOD flight. This flight caused a sonic boom. That is all the information available at this time.