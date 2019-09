Condenan a ex médico por violación a mujer que la dejó inválida y provocó su muerte

Un jurado de Dallas, EE.UU. condenó a cadena perpetua en la cárcel a un ex médico por la violación en 1988 de una mujer que murió el año pasado a raíz de las heridas sufridas en la agresión.

George Guo fue declarado culpable por el ataque a la doctora Katherine Bascone, a quien ahorcó con el cable de un secador de pelo durante el ataque ocurrido hace 30 años.

La víctima quedó ciega, con dolores sostenidos y sin la capacidad de hablar, ponerse de pie ni alimentarse, detallaron medios locales.

28-year-old Dr. Katherine Bascone was never the same after June 18, 1988. She was raped and choked and became blind, unable to stand, talk or lift her head. When she died last year, the medical examiner ruled her death a homicide due to those injuries. https://t.co/ic331HuoYx pic.twitter.com/izEeOxDqEf