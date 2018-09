Conductora de bus escolar fue arrestada por dejar que niños manejaran el vehículo

La conductora de un autobús escolar fue captada dejando a varios estudiantes manejar su vehículo en la ciudad de Valparaíso, en el estado de Indiana, en EE.UU.

Otros alumnos que abordaban el bus grabaron a Joandrea McAtee de 27 años, permitiendo que tres menores de 11, 13 y 17 años, respectivamente, tomaran el mando del bus el jueves pasado.

Wheels on the bus go round and round, round and round, Boone grove bus driver let’s a middle schooler drive, middle schooler drive. pic.twitter.com/IdF4zRkhRG

welcome to Boone grove where we let 6th graders drive a bus with children on it. pic.twitter.com/gQRzWUrDPg