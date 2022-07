Critican a enfermera que publicó video en TikTok por la muerte de un paciente

Una enfermera de Estados Unidos causó polémica entre los usuarios de redes sociales, tras publicar un video en el que se le ve afectada por la muerte de uno de sus pacientes.

El registro publicado en TikTok muestra cómo la mujer, identificada como Olivia Tyler, se apoya en una muralla para reponerse de sus emociones, mientras suena una emotiva canción de fondo.

"Perdí a un paciente hoy. Sacúdete, tienes 5 horas más", escribió la enfermera, quien recibió una ola de críticas.

If I die in your hospital, don’t use my death for clout on TikTok pic.twitter.com/QVGFRHdrob

"Si muero en tu hospital, no uses mi muerte como una tendencia en TikTok", "No puedo creer que mi paciente murió, déjame ir a hacer un TikTok muy rápido" y "Esto se siente como si un paciente fuera simplemente explotado por likes y vistas. Hay otras formas de compartir experiencias", fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios.

Tyler no es la primera en hacer este tipo de videos, ya que a raíz de la pandemia surgió una tendencia en la plataforma que muestra las reacciones de diversos profesionales de la salud ante la muerte de sus pacientes, a fin de destacar las luchas mentales que deben enfrentar.

Sin embargo, usuarios de redes sociales han criticado el formato por ser insensible con las familias de los fallecidos, al aprovechar la situación para convertirla en un "espectáculo virtual".

What.. so its like a thing on TikTok.. there are a lot of these.. that's insane haha.. where can I sign an opt out, so that they don't use me for likes on TikTok if I die in a hospital? pic.twitter.com/BPSV9l77Bi