Dos hermanos, un bebé de cinco meses y una niña de dos años, murieron por ataque de pitbulls

Dos perros raza pitbull mataron en un violento ataque a dos pequeños hermanos, un bebé de cinco meses y una niña de 2 años, además de dejar en estado grave a la madre de ambos pequeños, en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

Según el relato de cercanos de las víctimas, el trágico incidente -ocurrido en el jardín de la casa familiar- duró cerca de 10 minutos y provocó la muerte de los niños en el lugar, mientras que la mujer adulta, identificada como Kristie Jane Bennard, se encuentra hospitalizada.

La progenitora, de 30 años, quedó con graves heridas tras intentar evitar, sin éxito, que los canes mordieran a sus hijos: Hollace Dean, de cinco meses, y Lilly Jane, de dos años.

SCSO detectives have identified the victims in Wednesday’s fatal dog attack: siblings, 2-year-old Lillie Bennard and 5-month-old Hollace Bennard. Their mother, Kirstie Bennard, remains hospitalized at Regional One in non-critical condition. This is still an ongoing investigation.