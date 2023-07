EE.UU: Al menos cuatro muertos y tres desaparecidos por inundaciones en Pensilvania

Al menos cuatro personas fallecieron y tres permanecen desaparecidas luego de las fuertes inundaciones registradas este sábado en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, según indicaron este domingo autoridades locales.

El jefe de bomberos del municipio de Upper Makefield, Tim Brewer, apuntó en conferencia de prensa que hoy se encontró un cuarto cuerpo y que entre los desaparecidos hay dos hermanos: un bebé de nueve meses y una niña de dos años.

Entre los desaparecidos también se busca a una mujer, según indicó el Departamento de Policía de Upper Makefield en su página de Facebook.

Las inundaciones se produjeron el sábado por la tarde y arrastraron a tres vehículos que estaban transitando. En menos de 45 minutos, según declaraciones de Brewer difundidas por el diario The New York Times, cayeron entre 127 y 177,8 milímetros de lluvia en el norte de Filadelfia, la ciudad más poblada del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) apuntó este domingo que hay cerca de 40 millones de personas en el noreste de Estados Unidos bajo riesgo moderado de lluvias abundantes, con potencial de inundaciones repentinas.

