EE.UU. emite alerta por nuevas tormentas en Texas tras devastadoras inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés) alertó este viernes de más tormentas en regiones como Texas y Nuevo México tras las devastadoras inundaciones recientes, que han dejado más de 100 muertos.

El organismo avisó del "retorno de riesgo de inundaciones repentinas en las Llanuras del Sur este sábado, incluyendo porciones del centro de Texas", además de "generalizadas tormentas con el riesgo de inundaciones repentinas y clima severo" en el Medio Oeste este fin de semana.

"Un amplio (aviso de) 'riesgo ligero' tiene lugar a lo largo de gran parte de las Llanuras del Sur, incluyendo partes del centro y norte de Texas, donde las condiciones antecedentes permanecen delicadas", indicó en un boletín.

A cold front stalling over the southern Plains will trigger thunderstorms with heavy to excessive rainfall and possible flooding on Saturday. Head to https://t.co/VyWINDk3xP for more details to help plan out your weekend wherever you'll be. pic.twitter.com/p9c4gRpU2C