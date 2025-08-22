EE.UU.: Pareja que denunció secuestro de su guagua fue detenida por su presunto asesinato

Los padres de un bebé de siete meses fueron arrestados este viernes en California como sospechosos de haberlo asesinado, después de que la madre denunciara un supuesto secuestro del infante que desencadenó una frenética búsqueda hace más de una semana.

Jake y Rebecca Haro fueron detenidos este viernes por las autoridades de San Bernardino, un condado vecino de Los Ángeles, tras más de una semana de búsqueda del bebé Emmanuel Haro.

El Departamento del Alguacil de San Bernardino (SSSD) dijo que aún buscan al bebé, pero el arresto de los padres indica que las posibilidades de hallarlo vivo se han reducido.

UPDATE: August 22, 2025



This morning, detectives from the Sheriff’s Homicide Detail and Specialized Enforcement Division arrested Jake and Rebecca Haro at their residence in Cabazon for PC 187 – Murder.



Investigators will continue their search for seven-month-old Emmanuel… pic.twitter.com/yBlQkjU2Iu — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) August 22, 2025

Un supuesto secuestro lleno de "inconsistencias"

Emmanuel fue reportado como desaparecido el 14 de agosto después de que su madre denunciara ante la Policía que había sido atacada en el estacionamiento de un pequeño centro comercial y el bebé había sido secuestrado.

La mujer aseguró que le habían dado un golpe y quedó inconsciente, y al despertar se dio cuenta que el niño había desaparecido.

La Policía emitió una alerta para ubicar al bebé ese mismo día. Luego, los investigadores encontraron "inconsistencias" en la versión de la madre, lo que enfocó la investigación en los padres, según dijo el SSSD en un comunicado.

En declaraciones a la televisora KTLA la semana pasada, la mujer pidió ayuda al público para poder encontrar el bebé.

Según los registros judiciales citados por Los Angeles Times, el padre del menor, Jake Haro, fue condenado en junio de 2023 por crueldad infantil intencional por otro incidente que involucró a una niña pequeña y se encontraba en libertad condicional al momento de su arresto.