EEUU denunció "maniobra peligrosa" de avión chino que "casí chocó" con otra aeronave

Estados Unidos denunció este jueves una nueva "maniobra peligrosa" de la aviación china contra la estadounidense, en este caso de un avión de combate J11 contra un B-52, con el que "casi choca", según aseguró en un comunicado el Comando de Estados Unidos en el Indo-pacífico.

El incidente se produjo el pasado martes, cuando el piloto hizo esta maniobra mientras el B-52 se encontraba efectuando "operaciones de rutina legales sobre el Mar de China Meridional en el espacio aéreo internacional".

Según el comunicado, el piloto voló de una forma "insegura y poco profesional" y "demostró mala habilidad aérea al acercarse a una velocidad excesiva e incontrolada" al B-52, "volando por debajo, delante" y a solo 10 pies (3,04 metros) del avión estadounidense, poniendo a ambos en peligro de colisión.

"Nos preocupa que este piloto no fuera consciente de lo cerca que estuvo de provocar una colisión", añade la nota.

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "A People’s Republic of China J-11 pilot executed an unsafe intercept of a U.S. Air Force B-52 aircraft which was lawfully conducting routine operations over the South China Sea..."



