El Pentágono pidió a una tienda de juguetes sexuales que no envíe tapones anales a base militar

Las autoridades militares estadounidenses han solicitado a una tienda de juguetes sexuales de Toronto (Canadá) que deje de vender uno de sus productos a una base naval estadounidense en Baréin, informaron medios locales.

La tienda en cuestión es Bonjibon y una de sus fundadoras, Grace Bennett, declaró que el Pentágono incluyó cartas en dos paquetes con juguetes sexuales (tapones anales) que devolvió desde una base naval estadounidense en el referido país, en el golfo Pérsico.

Las cartas, con el emblema del Departamento de Marina y enviadas por el centro de logística del Comando Central de las fuerzas navales de EE.UU., señalan que al inspeccionar los paquetes se descubrió "materiales y/o aparatos pornográficos".

"Por favor, notifique al remitente que los materiales o aparatos pornográficos no están permitidos en el reino de Baréin", añadieron las cartas.

En este contexto, Bennett explicó que, aunque la tienda no envía sus productos a la nación árabe, sospecha que los tapones anales fueron reenviados a alguien desplegado en la base.

Asimismo, declaró a la televisión canadiense CTVNews que, tras leer las cartas, no pudieron evitar reírse.

"Nos lo tomamos con mucho humor", explicó, a la vez que cuestionó si las autoridades militares estadounidenses informan a sus tropas estacionadas en el extranjero de los límites que cada país impone a los productos que pueden comprar en internet.

"Queremos que todo el mundo pida lo que quiera y que todo el mundo se sienta con confianza y empiece a comprar lo que le apetezca. Pero hay un contraste: un militar en un país extranjero pidiendo tapones anales sin tener ni idea de que esos artículos son ilegales en el país en el que está", dijo.