En 2021 y 2022: Gemelos nacieron en años distintos, por 15 minutos de diferencia

Un nacimiento de lo más inusual se hizo noticia en todo el mundo, pues dos gemelos tendrán cumpleaños distintos tanto en el día, como en el mes y el año.

Aylin Yolanda Trujillo fue una de las primeras bebés en nacer este 2022 en California, EE.UU., exactamente a las 00:00 horas del 1 de enero. Lo sorprendente es que su hermano gemelo, Alfredo Antonio, nació 15 minutos antes, el 31 de diciembre del 2021 a las 23:45 horas.

Los papás, Fátima Madrigal y Robert Trujillo, se mostraron felices, aunque no esperaban que sus hijos nacieran en años diferentes. "Es una locura para mí que sean gemelos y tengan diferentes cumpleaños (...) Me sorprendió y me alegró que (Aylin) llegara a la medianoche", dijo la mamá en el hospital Natividad.

Según la institución médica, los nacimientos anuales de gemelos en EE.UU. son cerca de 120 mil, aproximadamente un 3% del total de nacimientos. Dicho eso, estiman que la probabilidad que gemelos nazcan en años distintos es de una en dos millones.