"Es abuso": Hombre mojó con una manguera a mujer en situación de calle y causó indignación

Un hombre de San Francisco, Estados Unidos, causó indignación en redes sociales tras rociar a una mujer en situación de calle con agua de la manguera en pleno invierno.

El sujeto identificado como Collier Gwin reconoció haber rociado a la mujer para sacarla del frontis de su galería de arte, y justificó su actuar tras asegurar que ella se negó a irse del lugar luego de haber arrojado basura y comenzar a actuar de forma violenta.

"Sólo muévete, muévete ¿Te vas a mover?" se le escucha decir al hombre en el video mientras la mujer se queja al ser rociada.

El director de la Junta de Supervisores que alberga la zona en cuestión, Aaron Peskin, reprochó el actuar de Gwin y aseguró que "no me importa cuán frustrado esté alguien, esta no es la forma en que los seres humanos tratan a otros seres humanos. Es desmesurado, es abuso".

Sin embargo el hombre no mostró remordimiento por lo sucedido y aseguró que había intentado ayudar a la mujer en varias ocasiones. "Rociarla no es la solución, pero fue algo que la despertó y la calmó; entonces, ¿lo siento? Sólo lamento que mi manera de ayudarla no haya logrado nada", señaló Gwin.