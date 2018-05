Estados Unidos: Policía fue despedido por asfixiar a ex jugador de fútbol americano

Un oficial de policía del Estado de Georgia (EE.UU.) fue despedido luego de que una investigación interna determinara que utilizó "maltrato o fuerza innecesaria" en el arresto de un ex jugador de la National Football League (NFL) por poseer un arma de fuego, que en realidad era su teléfono celular.

De acuerdo al diario The Washington Post, el oficial del condado de Henry, David Rose, fue acusado administrativamente por su conducta en el arresto del ex deportista de fútbol americano Desmond Marrow, de 30 años de edad, ocurrido el 2 de diciembre del año pasado.

El jefe Mark Amerman dijo en un comunicado publicado en Facebook el jueves que estaba de acuerdo con los hallazgos que arrojó el sumario y despidió a Rose: "El Departamento de Policía del Condado de Henry mantiene su misión de servir y proteger y no tolera este tipo de conducta por parte de sus oficiales", dijo".

Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Henry, Darius Pattillo, también dijo que no se presentarán cargos por delitos graves contra Marrow, que había sido arrestado por cargos de amenazas terroristas, obstrucción de un oficial de la ley, conducción imprudente y manejo agresivo.

Un magistrado ya desestimó los cargos de amenazas terroristas, y los cargos por delitos menores serán entregados a un procurador general del condado para su revisión.

"Me arrancó los dientes, me golpeó en la cabeza y me asfixió"

Marrow publicó un video en Facebook el pasado 26 de abril que mostraba lo que a tres agentes blancos de la policía tirándolo al suelo e inmovilizándolo mientras lloraba y gritaba, diciéndoles que no se estaba resistiendo.

"Durante el arresto, la policía me arrancó los dientes, me golpeó en la cabeza y me asfixió hasta que quedé inconsciente", escribió en la publicación, agregando que también sufrió una lesión en el hombro y una conmoción cerebral.

"Esto me ha afectado mentalmente e impactado mi vida de una manera que ni siquiera puedo describir humanamente", escribió Marrow. "Esto no es un grito de simpatía, solo necesito que se sepa. . . Mi grito es por la JUSTICIA ", manifestó.