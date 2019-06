Estudiante fingió ser una adolescente para atrapar depredadores sexuales: Un policía cayó

Ethan es un estudiante estadounidense de 20 años que logró que arrestaran a un policía cuando fingió ser una menor de edad y el uniformado cayó en su trampa.

A través del filtro de cambio de género de Snapchat, el joven guardo una foto suya convertido en mujer y creó un perfil en Tinder con el nombre Esther.

Según confesó a NBC, hizo todo después de enterarse que una amiga suya había sido abusada cuando niña, por lo que no pudo controlar su impotencia.

Ya en la aplicación, una persona le empezó a hablar: "Creo que me envió un mensaje '¿te gustaría tener diversión esta noche?'", recordó.

El hombre al otro lado era Robert Davies, un policía de 40 años, con quien la conversación pasó a la app de mensajería Kik. Allí "Esther" le dijo que solo tenía 16 años y si todavía quería estar con "ella".

El uniformado respondió con un emoji encogiéndose de hombros y se quejó porque mientras él le enviaba fotos explícitas, "Esther" no lo hacía. Ante ello, le explicó que era tímida y no quería que sus fotos se divulgaran por internet.

"Seguimos hablando y se volvió muy explícito", afirmó Ethan.

El joven envió los pantallazos de lo que el hombre conversó con la supuesta niña de 16 años y la policía lo arrestó, tras realizar una investigación de varias semanas.

"Si la persona tuviera 16 años o no es irrelevante. Si el sospechoso piensa que tiene 16 debe terminar la conversación, específicamente cuando le habló de tener actividad sexual", explicó a KTVU el sargento Enrique Garcia, uno de los responsables del arresto.

He used Snapchat’s “gender switch” filter to pose as a 16-year-old girl online, and take down a police officer allegedly looking to hook up. He tipped off the PD, and the officer was arrested.

