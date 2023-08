Exagente del FBI se declara culpable de lavar dinero para un oligarca ruso

Un exagente del FBI en Nueva York se declaró este martes culpable de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, delito sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Charles McGonigal estuvo encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI, y acordó recabar información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de pagos ilícitos, utilizando empresas fantasma para enviar y recibir el dinero, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Se enfrenta a un cargo por conspirar para violar la ley de sanciones estadounidense y a otro de conspirar para incurrir en lavado de dinero, ambos castigados con hasta cinco años de prisión.

