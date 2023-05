Exmilitar estranguló y mató a imitador de Michael Jackson en el metro de Nueva York

La Policía de Nueva York se encuentra investigando a un exmarine estadounidense que dio muerte a un joven imitador de Micheal Jackson estrangulándolo, en un hecho ocurrido en un tren subterráneo de la Gran Manzana.

El hecho ocurrió la tarde del pasado lunes en Manhattan y fue registrado a través de videos difundidos en redes sociales, donde se ve al exmilitar apretando por el cuello a Jordan Neely, de 30 años, quien era un reconocido imitador del "rey del pop" en los sitios turísticos de Nueva York, además era una persona indigente y tenía una enfermedad mental.

Previo a esto, Neely habría estado actuando de manera errática, gritando y arrojando basura a los pasajeros presentes, por lo que el exmilitar -junto a un segundo hombre- intervino y lo redujo estrangulándolo. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un recinto asistencial, sin embargo, se constató su muerte.

El exmarine, de 24 años, fue llevado para ser interrogado, pero luego fue liberado sin cargos.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está investigando la muerte y espera los resultados de la autopsia para evaluar una formalización de cargos contra el exmarine. Aun así, la causa fue declarada como homicidio, aunque esto no es determinante de una decisión sobre la intención o la culpabilidad del sujeto.

"Este es un asunto solemne y serio que terminó con la trágica pérdida de la vida de Jordan Neely", dijo el vocero del fiscal de distrito, Doug Cohen, prometiendo una "investigación rigurosa; revisaremos el informe del médico forense, evaluaremos todos los videos y fotografías disponibles, identificaremos y entrevistaremos a tantos testigos como sea posible y obtendremos registros médicos adicionales".

Por lo anterior, se produjo una manifestación y velatón dentro de la estación Broadway-Lafayette, donde ocurrió el hecho. "Asesinaron a un hombre negro y su único crimen fue gritar en un tren", dijo Logan, un residente de Brooklyn, al Daily News. "Esto no debería haber sucedido. Si eres un neoyorquino nativo, habrás visto personas que tienen arrebatos de forma regular. Esa no es una razón (para matarlos)".

Neely tenía un historial de encuentros con la Policía de Nueva York, según consignó CNN, incluidos 42 arrestos por cargos que incluyen hurto menor, robo y tres agresiones no provocadas a mujeres en el metro entre 2019 y 2021.

"I want food. I'm not taking no for an answer."



"I'm ready to go back to jail."



"I'll hurt anyone on this train."



Jordan Neely was an active threat to everyone on the train. The people who restrained him were good Samaritans. pic.twitter.com/gRaDz2ovKL