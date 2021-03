Extinción de pasto marino en Florida está provocando la muerte de cientos de manatíes

La rápida extinción de los pastos marinos está causando la desnutrición y una mortalidad sin precedentes del manatí de Florida (EE.UU.), un mamífero marino que representa al estado desde 1975.

La falta de alimento ha contribuido a la muerte de 432 manatíes entre el 1 de enero y el 5 de marzo pasado, más de la mitad de los 824 que fallecieron durante todo 2018, hasta ahora el peor año para este herbívoro, y el 2020 fueron otros 600, según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC).

La alarma es tal que el congresista Charlie Crist pidió esta semana al gobierno federal activar una medida de emergencia que facilitará recursos e investigación sobre las causas de la mortandad.

El grupo Save the Manatee Club, en el centro de Florida, alertó que globalmente "cada treinta minutos se pierde una pradera de pastos marinos del tamaño de un campo de fútbol".

