Fiscalía de Utah pedirá pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

La Fiscalía del Condado de Utah informó este martes que solicitará la pena de muerte para Tyler Robinson, señalado como responsable del asesinato de Charlie Kirk. El joven de 22 años enfrenta siete cargos, incluido homicidio agravado.

El fiscal Jeff Gray detalló que Robinson fue acusado de causar "de forma intencional o consciente" la muerte de Kirk en circunstancias que pusieron en riesgo la vida de otras personas.

Además del cargo principal, Robinson fue imputado por disparar un arma causando lesiones graves, con agravantes debido a que el ataque habría tenido motivación política y se produjo en presencia de menores de edad que presenciaron el crimen.

La acusación también incluye dos cargos de obstrucción a la justicia por ocultar el rifle utilizado y deshacerse de la ropa que vestía al momento del tiroteo. A ello se suman dos cargos de manipulación de testigos, ya que presuntamente pidió a la persona con la que vivía que borrara mensajes incriminatorios y que no hablara con la policía.

El joven también fue acusado de cometer un delito violento en presencia de menores, ya que el asesinato ocurrió en el campus de Utah Valley University (UVU) el pasado miércoles.

Las autoridades indicaron que hallaron ADN de Robinson en el arma, que había sido escondida en un bosque cercano a la universidad. También encontraron casquillos con marcas coincidentes y dianas con impactos de bala en su domicilio. El FBI, por su parte, encontró material genético en la toalla usada para envolver el rifle y en un destornillador hallado en el techo desde donde se efectuaron los disparos.

Robinson fue arrestado el viernes pasado y, aunque se entregó, no ha cooperado con la investigación. Está previsto que comparezca hoy ante un juez del Cuarto Distrito de Utah, quien le informará formalmente de los cargos y verificará que cuente con representación legal.