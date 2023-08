Fue a comprar una espinaca al supermercado y encontró una rana viva en su interior

Una mujer de Michigan, Estados Unidos, se llevó una desagradable sorpresa tras encontrar a una rana viva dentro del envase de espinaca que acababa de comprar en el supermercado.

Se trata de Amber Worrick, quien compró un paquete sellado de espinacas en un supermercado local, sin darse cuenta de que en su interior había un animal vivo. Sin embargo, apenas llegó a su casa su hija notó a la camuflada rana y comenzó a gritar.

"Estaba viva y moviéndose. Pero yo no vi nada, no me sentí nada pesado, ni moviéndose. Sólo gracias a Dios que no me comí la rana", dijo la mujer que inmediatamente fue al supermercado para devolver la espinaca junto con el anfibio.

Según dio a conocer el local a Fox News, los trabajadores del lugar liberaron a la rana por el sector, y reembolsaron el dinero correspondiente a la mujer, además de ofrecerles sus disculpas y asegurar continuar brindando "las verduras más frescas y de la mejor calidad para los consumidores".

"En el paquete, dice lavado tres veces, o algo así como lavado triple. No creo que haya sido lavado o de lo contrario habrían atrapado una rana entera viva", concluyó la mujer.