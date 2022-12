Fugitivo es detenido tras comentar publicación sobre los criminales más buscados: “¿Qué hay de mí?”

Un hombre prófugo de la ley fue arrestado luego que intentó burlarse de la Policía del Condado de Rockdale, Estados Unidos, al comentar una publicación de Facebook en la que daban a conocer una lista con los criminales más buscados.

El listado llamó la atención de Christopher Spaulding, quien quiso provocar a las autoridades tras comentar: "¿Qué hay de mí?". Sin embargo, la policía confirmó la situación del hombre, y le respondieron: "Tienes razón, tienes dos órdenes de arresto. Estamos en camino".

Pocos días después, las autoridades dieron a conocer la detención de Spaulding en sus redes sociales con una fotografía de él esposado. "¡Te agradecemos tu ayuda en tu captura!", se leía en el texto.

"Un agradecimiento especial a nuestra Unidad de Fugitivos por ser activa y eficiente en la detención del Sr. Spaulding, quien tiene 2 órdenes de arresto por delito grave de violación de la libertad condicional. El no estar en esta lista no significa que nuestra unidad no los estén buscando si tienen una orden de arresto activa", concluía la publicación.