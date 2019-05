Graban a médico dejando caer a recién nacida días antes que sufriera hemorragia cerebral

Una familia de Arizona, EE.UU. está indignada con un médico que dejó caer a su hija recién nacida y exigen que al menos se disculpe.

Los padres de las gemelas Morgan y Madison contaron que sus familiares estaban grabando el instante en que cuidaban a sus bebés y captaron el momento exacto en que a un doctor se le resbaló una pequeña.

Morgan cayó unos 25 centímetros y se golpeó, pero luego la recogieron rápido y la limpiaron. Días después un ultrasonido constató que sufrió una hemorragia cerebral, aunque se desconoce si fue a causa del golpe o porque las niñas nacieron prematuras.

Monique y Derrick Rogers, los papás, declararon a NBC que "nos traumatizó y tener que revivirlo no es algo que queramos".

Sin embargo, les preocupa que el accidente pueda tener efectos en la salud de Morgan en el futuro.

"Cuando llegó a la habitación le dije 'botaste a mi hija'. Su reacción fue nula al principio. Después pidió ver el video. Cuando se lo mostré se quedó sin palabras", dijo Derrick, enfatizando que nunca les pidió perdón.

Ahora estudian iniciar acciones legales, según cuentan, no por dinero sino para que nunca más pasen situaciones así. "Solo quería que le gente supiera lo que le pasó a mi bebé. Como madre se supone que tienes que estar ahí para protegerla y siento que no pude hacerlo cuando nació. No sé si quedará herida por el resto de su vida", dijo Monique.