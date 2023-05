Hombre frustra robo a un banco de EEUU tras abrazar al ladrón: "Se veía muy triste"

Un hombre de 69 años frustró un intento de robo a un banco de Estados Unidos al consolar y abrazar al sospechoso.

Se trata de Michael Armus quien se encontraba en el lugar para depositar un cheque, cuando de repente vio a un hombre entregar una amenazante nota a la cajera del banco, en la que le exigía dinero y aseguraba tener un arma oculta.

Armus reconoció a su antiguo vecino y amigo de su hija, Eduardo Placensia, de 42 años, a quien aseguró notar entre irritado y deprimido. "Se veía muy triste, entonces, simplemente me acerqué a él y le pregunté, '¿Qué pasa?... ¿No tienes trabajo?'", explicó el hombre, ante lo cual el sospechoso le respondió que no había encontrado oportunidades laborales en la ciudad y que sólo quería ir a prisión.

Fue entonces cuando el hombre trató de consolarlo y sugirió que ambos salieran del lugar, donde le dio un fuerte abrazo al sujeto que inmediatamente comenzó a llorar. "Sentí compasión por el hombre, o sea ¿qué le podría haber pasado para querer ir a ese lugar y desperdiciar su vida?", explicó Armus.

Finalmente la policía confirmó que en realidad Placensia no llevaba consigo ningún arma, pero de todas formas lo arrestaron bajo el delito de intento de robo.

