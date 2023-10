Hombre se negó a pagar multa tras reconocer a policía de OnlyFans: “No puedo respetarte”

Un hombre se negó a ser multado por la policía luego que reconoció a la agente que lo detuvo de su cuenta de OnlyFans.

El conductor, que fue detenido durante una parada de tráfico, se dio cuenta a los diez minutos de hablar con la oficial que estaba suscrito a su página desde hace cinco meses, por lo que se negó rotundamente a ser fiscalizado por ella.

"No puedes arrestarme, he visto tus partes íntimas. No me gustaría que tú me arrestaras, anoche te vi a ti y a tu marido teniendo sexo por 29,99 dólares en Onlyfans. Simplemente no puedo respetarte a ti ni a la comisaría en la que estás trabajando", le dijo.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar si la oficial violó el código de conducta de la institución policial al tener una actividad secundaria en OnlyFans, donde se dedicaba a compartir pornografía y videos personalizados.