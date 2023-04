Impacto en EEUU: adolescente fue baleado tras tocar el timbre en la casa equivocada

La fiscalía del condado de Clay (Misuri) presentó este martes cargos contra un hombre blanco sospechoso de disparar contra un adolescente afroamericano cuando fue a recoger a sus hermanos menores y se equivocó de domicilio.

El fiscal Zachary Thompson presentó la acusación penal contra Andrew Lester (84 años) por las heridas causadas al adolescente Ralph Yarl (16).

Lester fue acusado de asalto en primer grado y acción criminal armada.

El hecho se produjo cuando Yarl estaba tratando de recoger a sus hermanos de una casa en la noche del jueves pasado, en un vecindario del condado de Clay, pero se equivocó de dirección.

Después de tocar el timbre, le dispararon hiriéndolo en la cabeza y el brazo.

Paul Yarl, padre del estudiante, dijo que su hijo fue dado de alta del hospital y se encuentra en casa donde su madre, que es enfermera, lo atiende.

"Sigue mejorando. Responde y está haciendo buenos progresos", añadió.

Lester estuvo detenido durante 24 horas, lo máximo para un sospechoso de crimen hasta que se presentaron los cargos, y después fue dejado en libertad mientras la policía buscaba más evidencias.

Según los registros judiciales citados por la televisora KCTV, Lester dijo que disparó dos tiros a los pocos segundos de abrir la puerta. Vio al adolescente huir y llamó a la policía desde el teléfono de su casa.

El acusado le dijo a la policía que no hubo intercambio de palabras y que el adolescente no había dicho nada antes de que él abriera la puerta.

Explicó que "era lo último que quería hacer (disparar), pero estaba muerto de miedo" debido al tamaño del hombre y a la edad de Lester (84 años) y su "incapacidad para defenderse".

PRESIDENTE SE COMUNICÓ CON LA VÍCTIMA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este lunes al joven herido para darle su apoyo.

"Esta noche, el presidente habló por teléfono con Ralph Yarl y le deseó una pronta recuperación", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Misuri es uno de los estados del país con una ley de "defensa del espacio propio", que permite a aquellos que se sienten amenazados defender su vida o propiedad sin retroceder.

El fiscal Thompson señaló que el castigo máximo por el cargo de asalto es cadena perpetua.

CAMPAÑA A FAVOR DE LA VÍCTIMA

Una campaña GoFundMe iniciada por Faith Spoonmore, tía de Yarl, había recibido este lunes al mediodía más de 1,2 millones de dólares y los abogados de la familia criticaron la liberación del sospechoso.

Las actrices Jennifer Hudson, Leslie Jones, Halle Berry y otras celebridades se han sumado al coro de quienes han protestado por el incidente.

"¡Dios mío! Se me parte el corazón por este joven y su familia", tuiteó Hudson, cuyo sobrino de siete años murió en 2008 en Chicago. "Rezo por su recuperación completa".

My God !!! Heartbroken for this young man and his family. Praying for his complete recovery ! #RalphYarl pic.twitter.com/zm6Cl3JuSu