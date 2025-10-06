Síguenos:
Joven murió tras caer de una montaña mientras transmitía en vivo por TikTok

Miller logró reconocimiento internacional tras completar el primer ascenso en solitario de la ruta Slovak Direct en el monte McKinley, una hazaña que le tomó 56 horas.

Un escalador estadounidense murió tras caer al vacío en el Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos, mientras transmitía en vivo por TikTok.

Se trata de Balin Miller, de 23 años, quien acababa de terminar la escalada en la exigente ruta Sea of Dreams, de 730 metros, cuando se deslizó desde el extremo de su cuerda mientras recogía su equipo.

El fotógrafo que se encontraba documentando la escalada, y que presenció el accidente, aseguró haber llamado inmediatamente a los equipos de rescate, quienes pese a sus esfuerzos, no pudieron salvar al deportista.

La madre del joven, Jeanine Girard-Moorman, confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje: "Tengo el corazón destrozado. No sé cómo voy a superar esto. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla".

Miller logró reconocimiento internacional tras completar el primer ascenso en solitario de la ruta Slovak Direct en el monte McKinley, una hazaña que le tomó 56 horas. También había realizado escaladas solitarias en la Patagonia y en las Rocosas canadienses, donde completó la ruta de hielo Reality Bath, no repetida en casi cuatro décadas.

