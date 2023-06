Joven revela cómo es la vida de una 'sugar baby': "Me llevan de compras y pagan todo"

Una joven de 24 años que se autodenomina como una "sugar baby" se viralizó tras dar a conocer los beneficios de llevar su estilo de vida.

Se trata de Charlotte Davies, quien decidió comenzó a usar una aplicación para conocer a hombres mayores de entre 30 a 60 años, dispuestos a pagar cerca de 250 dólares, es decir casi 200 mil pesos chilenos por cita.

"Casi no lo esperaría, debido a la naturaleza del arreglo, pero me siento más respetada por estos hombres que por aquellos con los que tuve la desgracia de salir en el pasado", comentó la joven. "A veces me llevan de compras y pagan todo, o me llevan a spas. De hecho, fui a París hace unas semanas, viajar es algo que me encanta por lo que fue realmente maravilloso tener todo ya pagado, además de que me pagaran extra por viajar, lo cual es increíble".

Davies asegura que lo único que la detendría de seguir saliendo con hombres de forma "casual" sería empezar una relación seria con alguien, por lo que por el momento está enfocada en ahorrar suficiente dinero para comprarse una casa y pagar por sus propios viajes.