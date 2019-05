La confesión de una mujer de 92 años que mató a su hijo: "No quería ir a un asilo de ancianos"

El registro de una confesión a la policía dio nuevos detalles sobre una muerte que impactó a Arizona, EE.UU., donde Anna Mae Blessing, de 92 años, mató a su hijo de 72.

La anciana había escuchado a su descendiente hablar sobre un asilo, al que pensaba enviarla, por lo que decidió dispararle.

Esta semana se conoció el video del interrogatorio a Blessing, en el que confesó que asesinó a sangre fría a su hijo Thomas.

"Retrocedí y apreté el gatillo, rompí el espejo y no sé lo que hice (...) Me incliné y tomé su pulso, y no había pulso. Entonces supe que lo maté", relató.

La anciana dijo que también intentó disparar a la pareja de su hijo, Julie, quien llamó a los servicios de emergencia desesperada: "¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me va a disparar!", gritaba.

Durante las 11 horas de interrogatorio, la mujer se quebró: "Maté a mi propio hijo. Él venía hacia mí, así que disparé el arma".

"No quería ir a un asilo de ancianos y me prometía que nunca tendría que hacerlo (...) Maté a mi hijo. La persona que traje a este mundo", afirmó.

En noviembre pasado, Blessing tuvo un derrame cerebral y falleció en enero, aun esperando su juicio.