La hallaron cubierta de sangre: Detienen a modelo de OnlyFans acusada de matar a su pololo

Courtney Tailor Clenney, una joven de 25 años que tiene dos millones de seguidores en Instagram y vende contenido erótico en OnlyFans, fue detenida por la policía de Miami, Florida, en EE.UU, luego que la acusaran de apuñalar y matar a su pareja.

Tras una llamada de emergencia al lujoso departamento donde vivían, uniformados encontraron a la mujer cubierta de sangre, mientras su pololo Christian Obumseli, de 27 años, tenía graves heridas cortopunzantes. El hombre fue trasladado a un hospital, pero falleció.

Según las primeras versiones, vecinos oyeron un altercado entre ambos antes del fatal desenlace, una situación que se repetía con la pareja, de acuerdo con The Sun.

Clenney terminó siendo ingresada a un instituto siquiátrico y no se presentaron aún cargos en su contra, informó TMZ. La policía sigue investigando las circunstancias de la muerte de Obumseli.

Video from a fatal Miami stabbing shows a woman covered in blood ... and the victim's lawyer says it's IG model Courtney Tailor. https://t.co/lJXU4vL1Vv