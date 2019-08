Ladrón intentó robar un banco, pero le entregó a la cajera su nombre y dirección

"Esto es un robo. No dejes que nadie salga herido". Con esa frase anotada en un papel, un hombre intentó robar un banco en Ohio, EE.UU., pero lo hizo con tal torpeza que todo terminó con su arresto.

El sujeto no se dio cuenta que el papel donde escribió era un formulario de la Oficina de Vehículos Motorizados de Ohio, donde en el reverso había escrito antes su nombre y dirección, informó CNN.

Otro de sus errores fue que pese a estar usando un gorro ni se molestó en darlo vuelta para taparse la cara, quedando registrado en las cámaras de seguridad.

La cajera del banco le entregó 206 dólares, menos de 150 mil pesos chilenos, y se quedó con su información personal. Según su relato, se trataba de un cliente regular del banco, por lo que fue aún más fácil alertar a la policía de su identidad.

Ohio man Michael Harrell slipped bank teller name and address during robbery https://t.co/dwlafFJz4F pic.twitter.com/cBaULIiyl1