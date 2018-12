Mujer fue violada por hombre que la engañó haciéndose pasar por su pololo

Abigail Finney pensó que estaba teniendo sexo con su novio, pero al verle la cara entendió que había sido violada por otro hombre.

Ocurrió en Indiana, EE.UU. La estudiante universitaria se había dormido en la pieza que compartía con su pololo, quien se acostó a su lado. En otra parte del cuarto descansaban tres amigos de su pareja, los que se quedaron después de horas jugando videojuegos y bebiendo alcohol, actividad en la que Finney no quiso participar.

Después de un rato, media dormida, Finney dice haber sentido una mano acariciándola desde atrás. La mujer permitió que eso continuara en silencio, para no despertar a los otros en la pieza oscura.

El hombre detrás de ella tuvo brevemente sexo con ella, mientras seguía dándole la espalda.

Luego de ello, la joven se levantó para ir al baño y, cuando regresó, vio con claridad la cara del sujeto con el que tuvo relaciones: no era su pololo, sino uno de sus "amigos".

"Recuerdo que él tenía una sonrisa macabra. Era una imagen perturbadora", confesó Finney a BuzzFeed.

"Yo enloquecí. No entendía lo que estaba pasando", agregó la víctima.

Primero pensó que era una broma macabra. Preguntó dónde estaba su pololo y lo encontró durmiendo en otra habitación.

Inmediatamente denunciaron al abusador y lograron que lo detuvieran. Pero las cosas no salieron como esperaban.

Su caso expuso un enorme vacío legal en Indiana (y varios estados de EE.UU.). Allí se considera violación cuando se obliga a tener sexo por la fuerza o mediante amenazas, si la víctima tiene una discapacidad mental y no puede dar su consentimiento, o si no está consciente de estar teniendo el sexo.

Solo en siete estados de ese país se puede considerar violación un caso como este, según las leyes.

"Estoy menos protegida que la propiedad en este estado. Como si mi cuerpo pudiera ser usado y tomado y no representa un delito", dijo la víctima a la prensa local.

El abogado del hombre que la violó logró que un jurado declarara inocente a su cliente y dijo a WLFI un "argumento" que causó controversia: "Las mujeres de este fin de semana van a tener relaciones sexuales con 'Navy Seals', van a tener relaciones sexuales con 'héroes del fútbol', van a tener relaciones sexuales con 'muchachos que rescatan gatitos del medio de la interestatal' y van a tener relaciones sexuales con hombres que les digan 'te quiero' y 'estoy listo para un compromiso'. Sólo porque están mintiendo no lo hace violadores".

El sujeto fue condenado socialmente. En la universidad lo suspendieron y dejaron que la víctima se tomara un semestre para superar el impacto emocional que sufrió.

Abigail debió pasar por terapia psicológica debido al estrés y depresión.

"No sé si hablo por todas las mujeres, pero definitivamente, antes que esto sucediera, siempre pensé en lo que haría. Siempre dije: Oh, simplemente lo informaría. Un juicio rápido. Pero no es tan fácil cuando es en la vida real, porque es menos blanco y negro".