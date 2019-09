Mujer mordió los testículos de un camello para salvar su vida en extraño incidente

Un incidente que involucró a un perro sordo, una pareja de turistas y una mujer mordiendo los testículos de un camello ocurrió en un pintoresco zoológico a un costado de una parada de camiones en Los Angeles, California, EE.UU.

"Fue muy loco. ¿Por qué alguien haría eso?", dijo al Washington Post la administradora del recinto, quien vio todo en un video captado por sus cámaras de seguridad.

Según las autoridades locales, los problemas comenzaron cuando un matrimonio que visitaba la zona empezó a tirar comida a la jaula del animal y su perro siguió el olor del alimento.

Como el can es sordo, no pudo escuchar las advertencias de la pareja que le gritaba para que no entrara con el camello.

En ese instante decidieron rescatar al perro e ingresar ellos mismos, lo que molestó a Caspar, el camello. El pesado animal se sentó sobre la mujer, quien no dudó en morderlo para salvar su vida y a su mascota.

"Ella dijo que mordió sus testículos para sacárselo de encima", detalló la policía a medios locales.

Caspar no hizo nada mal, de acuerdo con los uniformados que acusan a la pareja de ingreso ilegal y por llevar a su perro sin correa.

El rescate del perro también fue desestimado, pues en el lugar aseguran que la mascota nunca estuvo en peligro y Caspar actuó como lo hace cotidianamente, mientras los invasores fueron agresivos.

El camello llegó hace un año al lugar para reemplazar a un fallecido tigre llamado "Tony".