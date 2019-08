Mujer quemó con agua hirviendo a la niña de dos años que cuidaba: Dijo que tuvo un "mal día"

Una niña de dos años terminó con graves quemaduras y daños a su piel luego que una familiar, que supuestamente la estaba cuidando, la "castigó" y puso sus pies en agua hirviendo.

Jennifer Vaughn, de Tennessee, EE.UU. podría recibir una condena entre 15 y 80 años en prisión por su inhumana reacción ante la menor.

Según denunció la mamá de la niña, Vaughn le dijo que atacó a la pequeña Kaylee porque estaba teniendo "un mal día", informó WTVC.

Pictures of 2-year-old Kaylee after surgery. Kaylee’s mother sent me these photos. She told me the damage to the child’s skin was so bad that the skin grafts may not take. pic.twitter.com/XIN2JTzfUH