"No puedo expresar lo orgullosa que estoy": Joven se gradúa junto a sus padres de la universidad

Una familia de Estados Unidos disfrutó de un especial momento al graduarse juntos de la Universidad Luterana de Texas.

Según explicó la hija, Ashley Adams, sus padres Robyn y Greg Adams, decidieron postergar sus estudios para dedicarse a formar su familia y aprovechar las oportunidades laborales que tenían en ese entonces.

Al tiempo después la pareja se interesó en retomarlos y le preguntaron a su hija si le incomodaría que se transfirieran a la misma universidad a la que ella había entrado a estudiar, ante lo cual la joven los animó a hacerlo.

"No puedo expresar lo orgullosa que estoy de mis padres. Graduarme con mi familia va a ser uno de los momentos más especiales de mi vida. ¿Quién más puede decir que fueron a la universidad con sus padres y subirán al escenario con ellos?", comentó la joven.

Sin embargo, lejos de pasar desapercibidos, la joven aseguró que sus padres "han tenido tanta presencia en el campus, y tengo tanta suerte y orgullo de llamarlos mis padres. Mi mamá asumió el papel de una madre y siempre ayudaba a sus compañeros de clase de varias maneras. Mi papá llegó a ser un atleta universitario al unirse al equipo de golf".

Si bien la familia se graduó de la misma universidad, los tres decidieron seguir profesiones distintas. Robyn se graduó con una maestría en contabilidad, su esposo, un veterano retirado del ejército, obtuvo su título en negocios, y su hija decidió convertirse en profesora de matemáticas.

For the first time in TLU history, the Adams family walked the stage together and accepted their diplomas! Congratulations Robyn, Greg, and Ashley!



