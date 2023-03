"No puedo parar de llorar": La reacción de un hombre al enterarse que su hija le donó un riñón

Una mujer de Misuri, EE.UU. donó en secreto un riñón a su padre y la emotiva reacción del hombre, al enterarse, se volvió viral en TikTok.

Delayne Ivanowski, enfermera de 25 años, no dudo en ser la donante para salvar la vida de su papá, luego que él fuera diagnosticado con una deficiencia de inmunoglobulina, que atacó sus riñones.

La mujer pasó por ocho meses de pruebas médicas, llamadas y trámites para que la aprobaran como donante, mientras mantenía el secreto a sus padres y vivía bajo su mismo techo.

Según contó Delayne a ABC, no aguantó ver a su papá en diálisis, proceso en el que estuvo hasta cinco horas diarias, durante cuatro días por semana, por más de un año.

@delayne_i watch my dad find out that I was his anonymous kidney donor after keeping it a secret for 8 months 🥹 grab a tissue! ##fyp##kidneydonor ♬ original sound - Delayne

Delayne temía que su papá reaccionara mal

Hace 16 años un hermano de Delayne falleció por cáncer. "Perdí a mi hijo y, si algo le pasa a Delayne, no sé qué haría. Era una gran preocupación", contó el papá de la joven.

Ella tenía claro que ayudaría a su papá: "Pensaba 'Lo voy a hacer, no importa cuánto se enoje conmigo. No me importa si me echa de la casa o no me habla por el resto de su vida' Al menos estaría viviendo bien y sin estar conectado a una máquina".

Un día lo llamaron a su trabajo y le dijeron que habían encontrado un "donante anónimo". Según relató, otras personas pueden estar en lista de espera por años, por lo que "no lo podía creer".

Finalmente, pese a la sorpresa y preocupación iniciales, el hombre reaccionó agradecido de su hija. "No puedo parar de llorar", señaló.

@delayne_i 2/19: UPDATE: we both finally get to go home! dad is doing wonderful and i’m trying to catch up to him with my well-being. This has been a long, painful journey but going home is going to help us heal better. This experience has been incredible and I would do it over again if it meant saving my dads life 🤍 #fyp #kidneydonor ♬ Mi favorite song - ♡̶ jo - 🎧 ༄