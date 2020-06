Nueva York investiga nuevo caso de brutalidad policial contra un menor afroamericano

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, instó este jueves a la Policía a obtener "resultados pronto" en la investigación de un nuevo posible caso de brutalidad policia contra un adolescente afroamericano que fue arrestado durante uno de los episodios de protesta de la semana pasada, y adelantó que se divulgarán "en los próximos días".

La familia de Jahmel Leach, un estudiante de 16 años de El Bronx, cuyas imágenes con la cara amoratada y ensangrentada copan hoy los medios locales, ha denunciado que el joven fue atacado con una pistola de descarga eléctrica por la Policía, arrestado por supuestamente encender un fuego, y llevado al hospital sin que se les notificara nada.

"Me he reunido con este joven y con su familia. Estoy muy preocupado. Quiero asegurar que obtenemos la verdad, quiero asegurar que hacemos un seguimiento basado en lo que dicen los hechos. Tendremos más que decir sobre el tema en los próximos días", dijo el alcalde durante su rueda de prensa este jueves, preguntado por el caso.

"Quiero ver una investigación hecha en cuestión de días, no voy a decir exactamente este día u otro, pero días. Y espero que el modelo a partir de ahora se centre en la rapidez y transparencia. Tenemos un gran impulso en transparencia ahora que se ha cambiado la Ley 50A. Tenemos que asegurar, y lo haremos, que la Policía de Nueva York hace esta investigación pronto y que trae resultados pronto", agregó.

Anoche De Blasio anunció a través de Twitter que la Policía neoyorquina ha abierto una investigación sobre lo sucedido y el responsable de Educación, Richard Carranza, escribió por su parte que el adolescente tiene "lesiones significativas: la mandíbula dañada y cortes, moratones e hinchazón por todo el cuerpo" debido a un "incidente" con los agentes.

I’ve spoken to Jahmel’s family and I’m really troubled by what they told me.



We’re going to get them answers.

The NYPD has launched an investigation into what happened. https://t.co/nhEof7tMyP