Padre hizo impactante confesión a su hija antes de morir: Era un ladrón de bancos buscado por la policía

Una mujer de Ohio, Estados Unidos, aseguró que su padre le hizo una impactante confesión de su vida antes de morir.

Ashley Randele, se encontraba en su casa viendo un episodio de "NCIS" junto con sus padres, cuando su papá casualmente le reveló un oscuro secreto: Era fugitivo desde hace más de cinco décadas, luego que robó 215.000 dólares en un banco cuando tenía 20 años. Además, le confesó que su verdadero nombre no era Thomas Randele sino Theodore Conrad.

"Cuando me mudé aquí, tuve que cambiar mi nombre. Y probablemente las autoridades todavía me estén buscando", le confesó el hombre de 71 años al que no le quedaban más de seis semanas de vida, debido a un cáncer de pulmón.

Pese a que su papá le pidió que no investigara el caso, la mujer hizo lo que haría la mayoría de la gente curiosa haría e investigó su nombre en Google, reveló CNN.

Fue así cómo descubrió que en 1969, su padre abandonó la universidad y comenzó a trabajar como cajero de bóveda para el Society National Bank en Cleveland, mismo lugar desde donde el viernes 11 de julio salió con una botella de whisky, una caja de cigarrillos y 219.000 dólares robados de la bóveda del banco; lo que sería equivalente a más de mil millones de pesos chilenos actuales.

Esa noche, Conrad tomó un taxi hasta el aeropuerto y tomó un vuelo a Washington, DC, para comenzar una nueva vida. Se cambió el nombre, compró una lujosa mansión y atribuyó su riqueza a un acuerdo de seguro que provino de la muerte de sus padres y su hermano gemelo en un accidente automovilístico.

Tanto su esposa como el resto de su familia nunca se enteraron de la situación, y la policía nunca logró identificarlo como el responsable del delito.

