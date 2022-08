Pareja fue arrestada por grabar imágenes de explotación sexual infantil con sus hijos adoptivos

Una pareja de Georgia, Estados Unidos, fue arrestada tras descubrirse que utilizaban a sus hijos adoptivos para grabar imágenes de explotación sexual infantil.

Las autoridades allanaron la casa de William Dale Zulock, y Zachary Jacoby Zulock, luego que un hombre que era investigado por descargar pornografía infantil les indicó que una pareja del condado de Walton estaba "produciendo material casero de abuso sexual infantil con al menos un niño que vivía en el hogar", según detalló el Departamento de Policía del condado de Walton en un comunicado.

Tras encontrar evidencia del abuso de los hombres contra los niños, los menores fueron rescatados del hogar y permanecen bajo la custodia de la Subdivisión de Servicios para la Familia y Niños del Condado de Walton.

En tanto, la pareja quedó bajo arresto con los cargos de abuso infantil agravado, explotación sexual de un niño y atraer a un menor con fines indecentes.

